ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını... - Haberler
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ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını...

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, can kaybının gün sonuna kadar 100'ü geçebileceğini belirtti.

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, can kaybının gün sonuna kadar 100'ü geçebileceğini belirtti. - KENTUCKY

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