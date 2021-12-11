ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü...
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.
ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı
AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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