ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü... - Haberler
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ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü...

ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü...
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.

ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı

ABD'de çıkan kasırgada en az 50 kişinin öldüğünden endişe ediliyor

ABD'de çıkan kasırgada en az 50 kişinin öldüğünden endişe ediliyor

 ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali, kasırga nedeniyle en az 50 kişinin ölmüş olabileceğinden endişe edildiğini açıkladı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali, kasırga nedeniyle en az 50 kişinin ölmüş olabileceğinden endişe edildiğini açıkladı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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