ABD'nin katıldığı "Ateş Vadisi 2021" askeri tatbikatı Umman'da başladı
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ABD'nin katıldığı "Ateş Vadisi 2021" askeri tatbikatı Umman'da başladı

ABD'nin katıldığı 'Ateş Vadisi 2021' askeri tatbikatı Umman'da başladı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Umman'ın, ABD ile ortaklaşa düzenlediği "Ateş Vadisi 2021" isimli askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

Umman'ın, ABD ile ortaklaşa düzenlediği "Ateş Vadisi 2021" isimli askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'ya göre, tatbikata Umman ordusundan 11. Piyade Tugayı ile ABD ordusu piyade birimleri katıldı.

Bu sabah ülkenin güneyindeki Zufar kentindeki Semrit Hava Üssü'nde başlayan tatbikatın, 12 Ağustos'a kadar süreceği ifade edildi.

Tatbikata, Umman ordusu hava ve kara kuvvetlerine bağlı farklı araçların da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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