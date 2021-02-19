ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları, zorunlu seyahatler dışında 21 Mart'a kadar kapalı kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları, zorunlu seyahatler dışında 21 Mart'a kadar kapalı kalacak

19.02.2021 22:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:44
ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları, zorunlu seyahatler dışında 21 Mart'a kadar kapalı kalacak

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına nedeniyle kapatılan Kanada ve Meksika kara sınırlarındaki seyahat kısıtlamalarının 21 Mart'a kadar uzatılacağını açıkladı.

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına nedeniyle kapatılan Kanada ve Meksika kara sınırlarındaki seyahat kısıtlamalarının 21 Mart'a kadar uzatılacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin karadan bağlantısı olan iki komşusu Kanada ve Meksika ile sınırlarının zorunlu seyahatler haricinde kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi.

21 Mart'a kadar öngörülen 30 günlük uzatma kararı, Başkan Joe Biden'ın göreve geldiğinden bu yana kara sınırları için aldığı ilk kısıtlama tedbiri oldu.

Biden, daha önce 26 Ocak'ta aldığı kararla, ülkeye hava yoluyla gelen tüm yolculara 3 gün içinde yaptırdıkları Kovid-19 testinin negatif sonuçlarının ibraz etmelerini zorunlu hale getirmişti fakat karar kara sınırlarından geçişleri kapsamıyordu.

ABD'nin kara sınırlarındaki seyahat kısıtlaması kararını, ilkin 21 Mart 2020'de almış, ardından karar 30'ar günlük sürelerle uzatılmıştı.

Dünyada en fazla Kovid-19 vakasının ve virüse bağlı ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de bugüne dek 28 milyon 551 bin 303 vaka tespit edilirken, 506 bin 180 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Nihat Özdemir Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları, zorunlu seyahatler dışında 21 Mart'a kadar kapalı kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 22:45:51. #1.14#
title