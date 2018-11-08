ABD'nin Kaliforniya Eyaletindeki Bara Silahlı Saldırı: Saldırgan Dahil 13 Kişi Öldü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda saldırganla birlikte 13 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Thousand Oaks'da, bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda saldırganla birlikte 13 kişi hayatını kaybetti.
BARA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında, Borderline Bar&Grill adlı barda silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.
SALDIRGAN DAHİL 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ventura Şerifliğinden Yüzbaşı Garo Kuredjian, silahlı saldırganın, yüzlerce kişinin bulunduğu barda etrafa ateş açması sonucu saldırgan dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
EN AZ 30 EL ATEŞ ETTİ
Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Bölge polisi olayın tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi. Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.
İşte olay yerinden görüntüler;
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Müslümanligin adını zikredip psikopatca yorum yapanlar önce insan olun. Sizin yuzunuzden tüm muslimanlardan nefret ediyor dünya.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu adanalılar akıllanmıyacaklar anlaşılanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Devamını bekliyoruz,umarım dahada fazla birbirinizi katledersinizCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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14 yasindaki Cocuklara kredi karti Ile Silah satan Mentaliteye yuh olsun.Sigara satisi 21 yasindan itibaren satiliyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Muslumanlarda katlediliyordu rabbim sizin basinizada veriyor isteCevap Yaz 6 18 Yayından Kaldır