ABD'nin Kaliforniya Eyaletindeki Bara Silahlı Saldırı: Saldırgan Dahil 13 Kişi Öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Thousand Oaks'da, bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda saldırganla birlikte 13 kişi hayatını kaybetti.

BARA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında, Borderline Bar&Grill adlı barda silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.

SALDIRGAN DAHİL 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ventura Şerifliğinden Yüzbaşı Garo Kuredjian, silahlı saldırganın, yüzlerce kişinin bulunduğu barda etrafa ateş açması sonucu saldırgan dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

EN AZ 30 EL ATEŞ ETTİ

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Bölge polisi olayın tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi. Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.

İşte olay yerinden görüntüler;