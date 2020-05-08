ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını
08.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:10

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün gece meydana gelen ve sebebi belirlenemeyen orman yangınında 200 dönümlük arazi küle döndü.

 ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün gece meydana gelen ve sebebi belirlenemeyen orman yangınında 200 dönümlük arazi küle döndü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki  Santa Barbara şehrinde bulunan Gaviota kasabası yakınlarında orman yangını meydana geldi. Yangını, saatte 25 km hızla esen şiddetli rüzgarların etkisi ile 200 dönümlük bitki örtüsünü küle çevirdi.

YANGIN SABAHA KARŞI SÖNDÜRÜLDÜ

120 itfaiyeci ve birçok yangın söndürme helikopterlerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede bulunan iki ev tahliye edilirken herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Barbara County İtfaiyesi sözcüsü Daniel Bertucelli, "Şimdi oraya baktığımda kendimi çok iyi hissediyorum ama dikkatli olmaya devam edeceğiz. Sahip olduğumuz sıcak hava dalgası ve rüzgarlı koşullarla, hiçbir risk istemiyoruz."


Kaynak: DHA

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