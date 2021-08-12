ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Neal Waters - Haberler | Güncel

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında kül olan ormanlık alanın hemen hemen 200 bin hektara ulaştığı bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında kül olan ormanlık alanın hemen hemen 200 bin hektara ulaştığı bildirildi. Sıcakların artmasından endişe eden itfaiyeciler Taylorsville kasabasında söndürme çalışmalarına devam ediyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters

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