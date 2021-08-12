ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında kül olan ormanlık alanın hemen hemen 200 bin hektara ulaştığı bildirildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında kül olan ormanlık alanın hemen hemen 200 bin hektara ulaştığı bildirildi. Sıcakların artmasından endişe eden itfaiyeciler Taylorsville kasabasında söndürme çalışmalarına devam ediyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters