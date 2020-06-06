ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Amazon şirketine ait depoda yangın
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Amazon şirketine ait depoda yangın

Amerikan şirketi Amazon'un Kaliforniya'daki dağıtım merkezine ait depoda yangın çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Amazon şirketine ait depoda yangın
06.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:25

Amerikan şirketi Amazon'un Kaliforniya'daki dağıtım merkezine ait depoda yangın çıktı. Çıkan yangında şirkete ait depo kullananılmaz hale geldi.

Amerikan şirketi dev bilişim şirketi Amazon'un Kaliforniya'daki dağıtım merkezine ait depoda dün sabah 05.30 sularında dev bir yangın çıktı. Şirkete ait dev depo alev topuna döndü. Yangında müşteriler tarafından sipariş edilen ürünlerin yanarak kül olduğu belirtildi. Ölü ve yaralarının olmadığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Yangının 6 saat sonra tamamen kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangının nedeni henüz belirlenmezken, yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı. 

"DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Amazon sözcüsü Lisa Levandowski olayla ilgili yaptığı açıklamada, " Yangından dolayı üzgünüz. Depo kullanılamaz hale gelmiştir. Herkes güvende olduğu için sevinçliyiz. İtfaiye ekibinin söndürme çalışmalarındaki çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Müşterilerimiz merak etmesin. Verdikleri siparişler ulaştırılacak." dedi. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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