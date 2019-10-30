ABD'nin kabul ettiği tasarıya Ermenistan yorumu: Milyonları teselli eden cesur bir adım
ABD Temsilciler Meclisi’nin "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini Türkiye sert ifadelerle eleştirirken, Ermenistan'dan ise kutlama mesajı geldi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nin "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini Türkiye sert ifadelerle eleştirirken, Ermenistan'dan ise kutlama mesajı geldi.
Tasarı, Ankara'nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu'undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını "soykırım" olarak tanımlıyor. Euronews.com'da Görüntüle