ABD'nin Kabil elçiliği: ABD vatandaşları riske atılırsa hızla yanıt verilecek
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ABD'nin Kabil elçiliği: ABD vatandaşları riske atılırsa hızla yanıt verilecek

ABD'nin Kabil elçiliği: ABD vatandaşları riske atılırsa hızla yanıt verilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin Kabil'deki büyükelçiliği, Taliban'ın ilerleyişinin ardından görevli personelin tahliye edileceğini açıkladı.

ABD'nin Kabil'deki büyükelçiliği, Taliban'ın ilerleyişinin ardından görevli personelin tahliye edileceğini açıkladı. Elçilikten yapılan açıklamada, "Taliban'a, ABD personelini veya misyonumuzu riske atacak herhangi bir eylem sonucu, Savunma Bakanlığı'nın hızlı ve güçlü yanıt vereceğini ilettik" denildi.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e ilerliyor. Ülkedeki birçok önemli kenti ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi, başkentteki dış ülke temsilciliklerini de harekete geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, bölgeye 5 bin asker göndererek ülkede görevli sivil personeli tahliye etme kararı aldıklarını açıkladı. ABD'nin Kabil'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taliban'a, ABD personelini veya misyonumuzu riske atacak herhangi bir eylem sonucu, Savunma Bakanlığı'nın hızlı ve güçlü yanıt vereceğini ilettik. Bakan Blinken, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Afganistan için siyasi bir çözüm arayışında olan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, diğer Afgan liderler ve bölgesel paydaşlarla temasa geçecek" denildi.

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN AFGANLAR DA TAHLİYE EDİLECEKElçilikten yapılan açıklamada, bölgeye 5 bin ABD askerinin gönderileceği ve ABD'ye yardım eden ve Taliban nedeniyle risk altında olan Afganların da tahliye edileceği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diplomatik, askeri ve istihbarat ekiplerimizin tavsiyelerine dayanarak Başkan Joe Biden, ABD Büyükelçiliği ve diğer müttefik personelinin düzenli ve güvenli bir şekilde geri çekilmesini sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askerinin konuşlandırılmasına izin verdi. Biden, görevimiz sırasında bize yardım eden ve Taliban ilerleyişinden dolayı özel risk altında bulunan Afganların da tahliyesine izin verdi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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