ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı
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ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ı ABD'nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil'in Taliban'ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ı ABD'nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil'in Taliban'ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

Wall Street Journal'ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban'ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.???????

Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin Taliban'ın ilerleyişi konusunda ABD'yi 1 ay önce uyardığı açıklandı - Haberler
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