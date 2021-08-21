ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD...

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD vatandaşlarının yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına gelmemeleri ve havaalanı önündeki kapılardan uzak durmaları istendi.