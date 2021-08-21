ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD...
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ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD...

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD vatandaşlarının yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına gelmemeleri ve havaalanı önündeki kapılardan uzak durmaları istendi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD vatandaşlarının yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına gelmemeleri ve havaalanı önündeki kapılardan uzak durmaları istendi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı
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ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD... - Haberler
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