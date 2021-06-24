ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nde 159 Kovid-19 vakasına rastlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının yaşandığı Afganistan'da, ABD Büyükelçiliğinde 159 vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının yaşandığı Afganistan'da, ABD Büyükelçiliğinde 159 vaka tespit edildi.

CNN'in haberine göre, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nde diplomatik görevlerde bulunan birkaç kişinin oksijen tüpüne bağlı olduğu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bazılarının karantinaya alındığı bildirildi.

Yetkililer, ABD'nin Kabil büyükelçiliğinde toplam 159 Kovid-19 vakasına rastlandığını belirtti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'a yakalanan kişilerin yüzde 95'inin aşılı olmadığına ya da tam olarak aşılanmamış olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, büyükelçiliğe gidecek kişilerin, öncesinde Kovid-19 aşısı yaptırması gerektiği, aksi taktirde bu durumun toplumdaki herkesi riske atacağı vurgulandı.

Öte yandan, askeri hastane yoğun bakım ünitesinin tam kapasiteyle çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilik yönetimi, 17 Haziran'da, Kovid-19 vakalarının görüldüğüne dair uyarıda bulunmuş, 114 kişide virüs tespit edildiğini ve hastaların izole edildiğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer