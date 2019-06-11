ABD'nin 'ittifak endişeleri' kararına Türkiye'den tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen "ABD- Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı kararın müttefik ilişkileriyle bağdaşmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararda, Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde dün kabul edilen "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karara ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararın daha önce de belirtildiği gibi Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı ve Türkiye'nin dış politikası ile yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

'TEHDİT VE YAPTIRIM DİLİNİN GÜNDEMDE TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ'

Görüş farklılıklarının giderilmesinde diyalog ve saygının en etkili yol olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Her zaman vurguladığımız gibi, dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolu diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesidir. Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miatlar konulması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

- Ankara