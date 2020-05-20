ABD'nin itirazlarına rağmen Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankeri Atlas Okyanusu'na ulaştı
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ABD'nin itirazlarına rağmen Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankeri Atlas Okyanusu'na ulaştı

ABD'nin itirazlarına rağmen Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerinin Atlas Okyanusu'na ulaştığı bildirildi.

ABD'nin itirazlarına rağmen Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankeri Atlas Okyanusu'na ulaştı
20.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:34

ABD'nin itirazlarına rağmen Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerinin Atlas Okyanusu'na ulaştığı bildirildi.

İran devlet medyası, "Fortune", "Forest", "Faxon", "Petunia" ve "Clavel" adlı 5 petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Atlas Okyanusu'na ulaştığını duyurdu.

Haberde, tankerlerin Venezuela'ya akaryakıt taşıdığı belirtildi.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, İran'ın Bender Abbas, Aseluye ve Mahşehr limanlarından hareket eden İran'a ait 5 petrol tankerinin Atlas Okyanusu'nda hızla hareket ettiğini gösteriyor.

ABD, yaptırım uyguladığı Venezuela ile İran arasındaki ticarete karşı

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkede yaşanan benzin sıkıntısını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın Venezuela'nın petrol sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları uçaklarla bu ülkeye sevk ettiğini bunun karşılığında Venezuela'dan altın aldığını söylemişti. ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili de İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını belirtmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin itirazlarına aldırış etmeden İran ile Venezuela arasındaki ticari ilişkileri sürdüreceklerini belirtmişti. Savunma Bakanı Emir Hatemi de petrol tankerlerine müdahale edilmesi halinde Tahran'ın Washington'a yanıtının "kesin ve kararlı olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Washington, İran'ın Venezuela'ya akaryakıt sevkiyatına nasıl yanıt vereceğini net olarak ortaya koymuş değil buna karşın İran medyasında, ABD'nin, İran tankerlerini engellemek için 4 savaş gemisi ve bir devriye uçağını Karayip Denizi'ne gönderdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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