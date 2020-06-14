ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde George Floyd protestosu
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
14.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:49
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
Ellerinde Floyd'un fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle Sarıyer'deki Başkonsolosluğun bulunduğu sokağa güvenlik önlemleri altında alınan grup, bir süre slogan attı.
Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina'nın açıklamasının ardından, polis bariyerlerinin önüne çelenk bırakıldı.
Sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan gruptakiler protestonun ardından dağıldı.
Kaynak: AA