ABD'nin İsrail Karar Tasarısı Kuveyt Engeline Takıldı
BM Güvenlik Konseyi'nde, geçici üye Kuveyt, Amerika'nın 'Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan hava saldırılarının şiddetle kınanmasını' isteyen karar tasarısını reddetti.
BM Güvenlik Konseyi'nde, geçici üye Kuveyt, Amerika'nın 'Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan hava saldırılarının şiddetle kınanmasını' isteyen karar tasarısını reddetti.
Author: euronews-tr
Tags: Birleşmiş Milletler ABD İsrail Kuveyt Filistin Posted: 30 mei 2018
Kaynak: Euronews.com