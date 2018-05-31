ABD'nin İsrail Karar Tasarısı Kuveyt Engeline Takıldı

ABD'nin İsrail Karar Tasarısı Kuveyt Engeline Takıldı

BM Güvenlik Konseyi'nde, geçici üye Kuveyt, Amerika'nın 'Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan hava saldırılarının şiddetle kınanmasını' isteyen karar tasarısını reddetti.

BM Güvenlik Konseyi'nde, geçici üye Kuveyt, Amerika'nın 'Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan hava saldırılarının şiddetle kınanmasını' isteyen karar tasarısını reddetti.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Birleşmiş Milletler ABD İsrail Kuveyt Filistin Posted: 30 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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