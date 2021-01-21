ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvanı kısa süreliğine değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvanı kısa süreliğine değişti

21.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:06
ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvanı kısa süreliğine değişti

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvan kısa süreliğine değişikliğe uğrayarak, "ABD'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi" oldu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvan kısa süreliğine değişikliğe uğrayarak, "ABD'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi" oldu.

ABD'de Joe Biden'ın 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlamasından saatler sonra, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait resmi Twitter hesabındaki unvanı değişti.

Yeni unvanda "ABD'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi" ifadesi kısa süreliğine yer alırken, değişikliğin sosyal medyaya yansıması üzerine söz konusu unvan eski haline getirildi.

Yerel basına konuşan büyükelçilik yetkilileri, bu durumun herhangi bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın kadrosundan olan Yahudi asıllı ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın görevinin bugün itibariyle sona erdiği açıklandı.

ABD, İsrail Büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de Kudüs'e taşımasının ardından, Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren konsolosluğunu kapatarak herkesin İsrail Büyükelçiliğinden hizmet almasını istemişti.

Filistinliler, yeni ABD Başkanı Joe Biden'dan kendileri için Doğu Kudüs'te konsolosluk açmasını istiyor. İsrail ise Kudüs üzerindeki "hakimiyetini" sarsacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait Twitter hesabındaki unvanı kısa süreliğine değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 00:07:51. #1.15#
title