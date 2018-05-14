ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Kararına Tepki

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, "İşgalci İsrail ve ABD yönetiminin karar ve eylemlerini tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Özgür bir Kudüs için tüm İslam ümmetini de tavır koymaya ve gayrete davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada her gün başka bir zulme uyanan Kudüs'te, işgalin her geçen gün kat ve kat arttığını belirtti.

Çınar, şunları kaydetti:

"İslam beldelerinin orta yerinde çıban gibi büyüyen virüs gün geçmemektedir ki başka bir zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa sebep olmasın. İşgal altındaki toprakların gerçek sahibi Filistin halkına karşı hukuksuz uygulamalarında sınır tanımayan işgalci İsrail, aynı zamanda tüm İslam alemince kutsal ve mübarek kabul edilen Mescid-i Aksa'nın da hürmetine saygısızlık etmekte beis görmemektedir. Son olarak ABD büyükelçiliğinin taşınması maalesef BM kararına rağmen, uluslararası mekanizma ve kararları yok sayarak bugün gerçekleştirilmekte. Bu durum Kudüs'ün işgalini resmileştirmeye yönelik ve faşist İsrail yönetiminin azgınlığını artırmaya sebep olacak bir karardır. Diğer devletlerin ve özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle uyarılarına rağmen büyükelçiliğin taşınmış olması ileride bu coğrafyanın daha fazla kan ve savaş görmesine sebep olacaktır.

İşgalci İsrail ve ABD yönetiminin karar ve eylemlerini tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Özgür bir Kudüs için tüm İslam ümmetini de tavır koymaya ve gayrete davet ediyoruz. Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak belirtmek isteriz ki Kudüs, Müslüman yurdudur ve Müslüman yurdu olarak kalacaktır. Siyonist bir zihniyet tarafından işgal edilmiş olmasını da asla kabul etmiyoruz. Kudüs'ün işgalden kurtulması ile tekrar bir İslam beldesi olması amacı ile tüm benliğimizle mücadele edecek, bu manada mücadele eden kardeşlerimizin her daim yanında yer alacağız."