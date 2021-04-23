ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs'teki olaylardan endişeli Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs'teki olaylardan endişeli Açıklaması

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs'teki olaylardan endişeli Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, son günlerde Kudüs'te yaşanan "şiddet olaylarından" derin endişe duyduklarını belirtti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, son günlerde Kudüs'te yaşanan "şiddet olaylarından" derin endişe duyduklarını belirtti.

ABD Büyükelçiliği son günlerde Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şehirdeki şiddet olaylarından derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm sorumlu tarafların, olayların son bulması, sükunetin sağlanması ve Kudüs'te yaşayan herkesin güvenliğine saygı gösterilmesi için teşvik edici olmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kudüs'te gerginlik artıyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nda tansiyon yükseldi.

İsrail polisi, ramazanın ilk gününden itibaren Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale ediyor.

Dün akşam İsrail polisinin yine Şam Kapısı'nda toplananlara müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.

Şam Kapısı'ndaki olayların ardından Filistinliler ile Yahudiler Kudüs'ün farklı bölgelerinde kavga etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İklim krizi: Biden 'Krizle mücadelede belirleyici 10 yıldayız' dedi, iddialı hedefler açıkladı
İklim krizi: Biden 'Krizle mücadelede belirleyici 10 yıldayız' dedi, iddialı hedefler açıkladı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Ömer Ali Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs'teki olaylardan endişeli Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:20:17. #1.14#

title