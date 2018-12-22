ABD'nin Işid ile Mücadele Özel Temsilcisi Mcgurk Görevini Bırakıyor

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk, ABD Başkanı Donald Trump'ın askerleri Suriye'den çekme kararına tepki olarak istifasını sundu.

Dışişleri Bakanlığı McGurk'ün istifasının 31 Aralık'tan itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Amerikan CBS televizyonu McGurk'ün normal şartlarda görevini gelecek sene bırakmasının beklendiğini duyurdu.

Trump Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararını açıklamadan önce McGurk ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı savaşmaya devam etmesi gerektiğini savunuyordu.

McGurk "Sahada kalıp bulunduğumuz bölgelerde istikrarın sağlanmasını güvence altına almalıyız. 'Halifelik fiziksel olarak yıkıldı' deyip ayrılabileceğimizi söylemek ihtiyatsızlık olur. Çatışmaya bu gözle bakan herkesin buna katılacağını düşünüyorum" demişti.

Trump hafta içi Suriye stratejisinde büyük bir değişikliğe giderek bölgedeki askerlerini çekme kararı aldı. Beyaz Saray, Suriye'deki 2 bine yakın Amerikan askerinin ülkelerine dönüşünün başladığını duyurdu.

Bu kararın ardından, ABD Savunma Bakanı James Mattis de Cuma günü yaptığı açıklamada Şubat ayının sonunda emekli olacağını açıkladı.

Savunma Bakanı Trump'a verdiği istifa mektubunda "Sizin görüşlerinize daha yakın çizgideki bir Savunma Bakanıyla çalışmaya hakkınız var" ifadelerini kullandı.

"Çekilme kararı müttefiklerimizin kafasını karıştırdı"

AP haber ajansı McGurk'ün istifa mektubunda Suriye'deki IŞİD militanlarının kaçmakta olduğunu ancak henüz yenilmediklerini, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin IŞİD'in yeniden yükselmesine ortam hazırlayacağını yazdığını duyurdu.

New York Times da McGurk'ün çalışanlarına gönderdiği e-posta'da çekilme kararının şok edici ve Suriye politikasını tamamen tersine çeviren bir bir karar olduğunu yazdığını belirtti. McGurk "Bu karar müttefiklerimizin kafasını karıştırdı ve birlikte savaştığımız ortaklarımızı afallattı. Bu yeni talimatları yerine getiremeyeceğim sonucuna ulaştım" dedi.

Trump ise bugün yaptığı açıklamada kararını savundu ve 'bölge ülkelerin IŞİD'in çaresine bakması gerektiğini' söyledi.