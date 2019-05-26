"ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız"
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında ara bulucu rolü oynayacak.
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında ara bulucu rolü oynayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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