ABD'nin İran Yaptırımları Yürürlüğe Girdi

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlar bugün yürürlüğe girdi.

Trump yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm yaptırımları yeniden başlattı ve hem İran'ı hem de İran'la ticaret yapanları hedef aldı. Yaptırımlardan en çok ekonominin temel parçaları olan petrol ihracatı, nakliye ve bankalar etkilenecek.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a uygulayacakları yaptırımların çok güçlü olacağını söyleyerek, "İran'a ne olacağını göreceğiz. Ama çok iyi yapmıyorlar, size söyleyebilirim" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise petrol satmaya ve yaptırımları bozmaya yemin etti. İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin gücünü göstermek için bugün ve yarın hava savunma tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi.

Binlerce İranlı dün düzenledikleri gösterilerde 'Amerika'ya ölüm' sloganları attı. ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik baskınının 39'uncu yılı nedeniyle düzenlenen gösteride Trump'ın kuklasını meydanda taşıyan göstericiler Washington, Tel Aviv ve Riyad yönetimleri aleyhinde sloganlar attı. - WASHINGTON