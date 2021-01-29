ABD'nin İran Özel Temsilciliği görevine, nükleer anlaşmanın mimarlarından Malley getirildi
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ABD'nin İran Özel Temsilciliği görevine, nükleer anlaşmanın mimarlarından Malley getirildi

29.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:18
ABD'nin İran Özel Temsilciliği görevine, nükleer anlaşmanın mimarlarından Malley getirildi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde dış politika uzmanlığı yapan, İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından Robert Malley'i, İran Özel Temsilcisi olarak atadı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde dış politika uzmanlığı yapan, İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından Robert Malley'i, İran Özel Temsilcisi olarak atadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Anthony Blinken'in, "birçok görüşten, açık görüşlü uzmanlardan oluşan bir dış politika ekibi kurma" vizyonunu anımsattı.

Obama döneminde danışmanlık yapan ve İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından olan Malley'in İran Özel Temsilciliği görevine atandığını bildiren Price, Malley'in özellikle İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi konusunda çalışacağını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim sürecinde İran ile nükleer anlaşmaya bir an önce dönülmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Blinken, öncesinde bazı süreçler yürütülmesi ve anlaşmaya dönmek için acele edilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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