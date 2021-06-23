ABD'nin İran merkezli bazı internet sitelerine el koyduğu iddiası
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ABD'nin İran merkezli bazı internet sitelerine el koyduğu iddiası

ABD'nin İran merkezli bazı internet sitelerine el koyduğu iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İran merkezli uluslararası medya kuruluşları ile İran destekli Husiler'in kontrolündeki internet sitelerine ABD'nin el koyarak erişimini durdurduğu iddia etmişti. ABD Adalet Bakanlığı ise iddiayı doğrulayarak, dezenformasyon faaliyetleri ve şiddet örgütleriyle bağlı olduğu gerekçesiyle, 36 İran web sitesine el koyduğunu ve çevrimdışı hale getirdiğini duyurdu.

ABD'nin İran'a bağlı 36 internet sitesine el koydu iddiası doğrulandı. İranlı sitelerin erişimi yanıltıcı olduğu gerekçesiyle ABD tarafından engellendi. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında "ABD mahkeme kararları kapsamında, İran İslam Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) tarafından işletilen 33 internet sitesine, Kataib Hizbullah (KH) tarafından işletilen 3 internet sitesine el konuldu" denildi.

LİSANS ALMADIĞI AÇIKLANDI

Bakanlık, KH ve IRTVU tarafından işletilen ve el konulan internet sitelerinin ABD'li bir şirkete ait olduğunu ve IRTVU'nun ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden lisans almadığını açıkladı. Sitelerin arasında İran hükümetinin ana İngilizce uydu televizyon kanalı Press TV ve Arapça karşılığı Al Alam dahil olmak üzere Masirah TV gibi İran destekli Yemen'deki Husiler'e ait siteler de yer aldı.

YAPTIRIM UYGULANARAK SİTELER KAPATILDI

Olaya ilişkin açıklama yapan Husiler'in tarafından işletilen Masirah TV internet sitesi, "Masirah TV internet sitesine, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan uyarının ardından el konuldu. Alınan karar, ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait Sanayi ve Güvenlik Bürosu, İhracat Uygulama Ofisi tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında uygulandı" ifadelerini kullandı. Al Alam ise sosyal medya hesaplarında, "ABD'li ilgili makamlar Al Alam TV'nin web sitesini kapattı" yazdı.

SİTELER ADRESİ DEĞİŞTİRİP YENİDEN AÇILDI

ABD'nin İran merkezli ve İran destekli Husiler'in internet sitelerine el koyduğu ve erişimini engellemesinin ardından, yeniden başka bir adresle yayına başladı. Sitelerin bazıları birkaç saat sonra tekrar çevrimiçi oldu. Press TV ve Al Alam erişim adreslerini değiştirerek yeniden aktif hale geldi. Husiler'e ait Masirah TV ise almasirah.com yayına döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD'nin İran merkezli bazı internet sitelerine el koyduğu iddiası
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İran merkezli uluslararası medya kuruluşları ile İran destekli Husiler'in kontrolündeki internet sitelerine ABD'nin el koyarak erişimini durdurduğu iddia etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı iddiayı doğrulayarak, 36 İran web sitesine el koyduğunu ve çevrimdışı hale getirdiğini duyurdu.

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