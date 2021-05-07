ABD'nin, İran'ın 1 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmayı düşündüğü iddia edildi

Viyana'daki nükleer görüşmeler devam ederken ABD yönetiminin, İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiği bildirildi.

Viyana'daki nükleer görüşmeler devam ederken ABD yönetiminin, İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiği bildirildi.

CNN'in, konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi, Viyana'da devam eden görüşmelere pozitif katkı sağlaması amacıyla yeni bir adım atmayı düşünüyor.

Buna göre Biden yönetimi, yaptırımlar kapsamında dondurulmuş olan, İran'a ait fonlardan 1 milyar dolarlık kısmını, İran'ın "insani yardım amacıyla" kullanabilmesi için serbest bırakma fikrini değerlendiriyor. Söz konusu adımın, nükleer görüşmeler sürerken bir iyi niyet göstergesi olarak gündeme geldiği kaydedildi.

Habere göre, ABD yönetimi bu yönde bir karar alırsa söz konusu miktarı, nakit olarak Tahran'a iletmek yerine İsviçre üzerinden açılan ve yaptırımlara takılmadan İran'a insani yardım gönderilmesini sağlayan insani ticaret kanalına aktaracak.

Öte yandan, söz konusu fikre Kongre'deki bazı isimlerin karşı çıktığı ve bu yöndeki bir adımın, ABD'nin İran karşısında elini zayıflatacağı görüşünü öne çıkardıkları belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, bugün kaldığı yerden devam edecek.

Mesafe kat edildiği belirtilen görüşmelerde, ABD ile İran arasında hangi yaptırımların ne şekilde kaldırılacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar olduğu bildiriliyor. İran, 2017 yılından bu yana getirilen tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ederken, ABD yönetimi, hangi yaptırımların öncelikle kaldırılabileceğini ve İran'ın ne şekilde anlaşma koşullarına döneceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur