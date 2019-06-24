"ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları durumu kötüleştirecek"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının durumu kötüleştireceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının durumu kötüleştireceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
Son Dakika Haberleri