"ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları durumu kötüleştirecek"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının durumu kötüleştireceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının durumu kötüleştireceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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