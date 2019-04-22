ABD'nin İran'a Yaptırım İstisnalarını Uzatmaması Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının ardından kasım ayında yeniden yürürlüğe sokulan yaptırımların dünya petrol piyasalarında şoka yol açmaması için 8 ülkeye 6 ay süreyle istisna tanınmıştı. Bu sürenin uzatılmaması Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın 2015'te İran ve batılı ülkeler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının ardından geçen yıl kasım ayında yeniden yürürlüğe sokulan yaptırımlarda dünya piyasalarında şoka yol açmaması için 8 ülkeye 6 ay süreyle istisna tanınmıştı.
İstisna hakkı alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Yunanistan, Tayvan ve Türkiye yaptırımların devreye girdiği tarih itibariyle İran'ın toplam petrol ihracatının yüzde 75'ini oluşturuyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com