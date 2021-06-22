ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
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ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi

ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aynur Sena ÇabukWASHINGTON (İHA) - ABD'nin İran merkezli uluslararası medya kuruluşları Press TV ve Al-Alam ile Husilerin kontrolündeki televizyon kanalı Al Masirah'ın internet sitelerine el koyarak erişimi durdurduğu iddia edildi.

Aynur Sena Çabuk

WASHINGTON (İHA) - ABD'nin İran merkezli uluslararası medya kuruluşları Press TV ve Al-Alam ile Husilerin kontrolündeki televizyon kanalı Al Masirah'ın internet sitelerine el koyarak erişimi durdurduğu iddia edildi.

ABD'nin İran merkezli uluslararası medya kuruluşları ile Husilerin kontrolündeki medya kuruluşunun internet sitelerine el koyarak erişimi durdurduğu iddia edildi. ABD'nin hedef aldığı iddia edilen medya kuruluşları ise İran merkezli Press TV ve Al-Alam ile Husilerin kontrolündeki Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Masirah'ın internet siteleri olduğu belirtildi. Söz konusu sitelere ait alan adlarını ziyaret eden kullanıcılar, "Sanayi ve Güvenlik Bürosu, İhracat İcra Dairesi ve Federal Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir kolluk eyleminin parçası olarak 18 USC 981, 982 ve 50 USC 1701-1705 uyarınca çıkarılan bir el koyma emri uyarınca Birleşik Devletler Hükümeti tarafından ele geçirildi" uyarısı ile karşılaştı.

Mesajda, biyolojik, nükleer ve teknolojik kaçakçılık suçları nedeni ile sitelere el konulduğu ifade edilirken, mesajın altında ise ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Ticaret Bakanlığının logoları yer aldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise İngiltere, Avusturalya gibi farklı ülkelerden söz konusu sitelere erişimin açık olduğunu iddia etti. ABD tarafından konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Press TV, İran'ın devlet medya ajansı olan İran İslam Cumhuriyeti Yayıncılığının (IRIB) 2007 Temmuz ayından bu yana uluslararası olarak İngilizce dilinde hizmet veren medya kuruluşudur. Al-Alam ise, 2003 yılından bu yana Orta Doğu ve Akdeniz bölgesindeki izleyicilere Arapça, Farsça ve İngilizce olarak yayın veriyor. El-Masirah, 2015'ten bu yana Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Yemen'deki Husilerin kontrolünde yayın yapan bir televizyon kanalı olarak biliniyor.

ABD, 92 İNTERNET SİTESİNİN ALAN ADINA EL KOYMUŞTU

ABD Adalet Bakanlığı geçtiğimiz yıl ekim ayında, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından küresel bir dezenformasyon kampanyasında kullanıldığını iddia ederek, 92 internet sitesinin alan adına el koymuştu. Bakanlık, internet sitelerinin hem ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını hem de Yabancı Ajans Kayıt Yasasını (FARA) ihlal ettiğini iddia etmişti.

(İHA)

ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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