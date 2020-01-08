: ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (4)

08.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:28

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Füze parçalarının düştüğü bölgede vatandaşların toplanması

Füze parçalarından görüntüler

Berdereş ilçesi yakınlarına düşen parçaların hasar verdiği bir evden görüntüler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Erbil'deki ABD üssüne yönelik İran tarafından fırlatılan füze saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtilirken kayıplarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan IKBY'nin yerel medyasından çıkan haberlere göre füzelerden biri Erbil vilayetinin Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.

Kaynak: AA

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