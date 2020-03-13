ABD'nin Irak'ta İran destekli grupları hedef almasına Bağdat'tan tepki: Sonuçları olacak
Irak ordusu, ABD'nin ülkedeki İran destekli gruplara yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı
13.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:31
Irak ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki İran destekli gruplara yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı.
Ordudan yapılan açıklamada, ABD saldırıları sırasında 6 kişinin öldüğü belirtildi, ayrıca saldırıların Irak'ın egemenlik haklarına yönelik ihlal olduğu dile getirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com