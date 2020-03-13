ABD'nin Irak'ta İran destekli grupları hedef almasına Bağdat'tan tepki: Sonuçları olacak Irak ordusu, ABD'nin ülkedeki İran destekli gruplara yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı

Irak ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki İran destekli gruplara yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı.



Ordudan yapılan açıklamada, ABD saldırıları sırasında 6 kişinin öldüğü belirtildi, ayrıca saldırıların Irak'ın egemenlik haklarına yönelik ihlal olduğu dile getirildi. Euronews.com'da Görüntüle