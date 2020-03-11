ABD'nin insan hakları raporunda Filistinlilerin vatandaşlık ibaresi kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık küresel insan hakları raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, kentteki 'Arap sakinler' ve 'İsrail vatandaşı olmayanlar' olarak tanımlandı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık küresel insan hakları raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, kentteki 'Arap sakinler' ve 'İsrail vatandaşı olmayanlar' olarak tanımlandı.

Bakanlığın 2018 raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Araplar, 'Filistinli vatandaşlar' olarak nitelendirilmişti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com