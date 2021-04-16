ABD'nin Indianapolis kentindeki FedEx tesisinde silahlı saldırı
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ABD'nin Indianapolis kentindeki FedEx tesisinde silahlı saldırı

ABD'nin Indianapolis kentindeki FedEx tesisinde silahlı saldırı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'nin Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde silahlı saldırı meydana geldi.

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ABD'nin Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel Polis Sözcüsü Genae Cook, Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açtığını, olayda çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Saldırganın kendini öldürdüğünü kaydeden Cook, yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıkları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.

Yeğenin olay sırasında arabasıyla bölgeden geçtiğini ifade eden bir görgü tanığı da sol kolundan yaralanan kadınının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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