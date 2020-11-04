ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip...
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ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip...

04.11.2020 02:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 03:39

ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip Vermont'ta seçimi kazandı.

ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip Vermont'ta seçimi kazandı. - WASHINGTON

ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip...
ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip...
ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip...
ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip...
ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şu an buradasınız: ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip... - Haber
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