ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip...
04.11.2020 02:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 03:39
ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip Vermont'ta seçimi kazandı.
ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip Vermont'ta seçimi kazandı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı