ABD'nin Illinois Milletvekili Underwood, ülkenin sağlık sisteminin temelinde "ırkçılık" olduğunu söyledi
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ABD'nin Illinois Milletvekili Underwood, ülkenin sağlık sisteminin temelinde "ırkçılık" olduğunu söyledi

ABD'nin Illinois Milletvekili Underwood, ülkenin sağlık sisteminin temelinde 'ırkçılık' olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Illinois Milletvekili Lauren Underwood, Amerikan sağlık sistemini, "temelinde sistemli ırkçılık olduğu" gerekçesiyle eleştirdi.

NEW ABD'nin Illinois Milletvekili Lauren Underwood, Amerikan sağlık sistemini, "temelinde sistemli ırkçılık olduğu" gerekçesiyle eleştirdi.

ABD merkezli Axios haber sitesindeki bir canlı yayına çevrim içi katılan Kongre üyesi Underwood, ABD'deki siyahi annelerin yüksek ölüm oranını eleştirdiği konuşmasında, bunun, ülkenin sağlık sistemine nüfuz eden sistemli ırkçılığın bir sonucu olduğunu söyledi.

Kongre'nin Siyahi Annelerin Sağlığı Grubu kurucularından Underwood, "Bu, temelinde sistemli ırkçılığa sahip bir sağlık sistemi. Sesi duyulmayan, muhatap bulamayan, eşit bakım için önünde bariyerler olan siyahi anneler ve bebeklerin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz." dedi.

ABD'de, doğum yapan siyahi kadınların beyaz emsallerine göre hamilelikle ilgili komplikasyonlardan 3 ila 4 kat daha fazla ölüm oranına sahip olduğunu belirten Demokrat vekil, kendisinin de hemşirelik eğitimi aldığını ifade ederek, siyahi annelerin gebelik kaynaklı yüksek ölüm oranlarının olağan bir şey olduğunun öğretildiği bilgisini eleştirel bir dille aktardı.

Commonwealth Fund'ın araştırmasına göre, büyük ölçüde siyahi anneler arasındaki yüksek ölüm oranları nedeniyle ABD, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek anne ölüm oranına sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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