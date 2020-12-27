ABD'nin Illinois eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Illinois eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Dan O'Shea, basına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin Rockford kentindeki bir bovling salonunda ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirten O'Shea, 37 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik