ABD'nin Illinois eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
27.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:00
ABD'nin Illinois eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Illinois eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Dan O'Shea, basına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin Rockford kentindeki bir bovling salonunda ateş açtığını bildirdi.
Açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirten O'Shea, 37 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik