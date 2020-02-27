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ABD'nin ilk Türk belediye başkanı, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi

ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen, şimdi de New Jersey eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi.

27.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:52
ABD'nin ilk Türk belediye başkanı, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi

ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen, şimdi de eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi. Selen "Bir Türk olarak böyle bir göreve geldiğim için ayrıca gururluyum. Umuyorum, Türk gençlerine politikaya girmek isteyen arkadaşlara da ilham kaynağı olurum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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