ABD'nin İlk Başörtülü Kongre Üyesi Ilhan Omar, Yemin Ederek Göreve Başladı

– ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü ve Somali asıllı üyesi Ilhan Omar, Kur-an'ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimler sonrası Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek Kongrenin 116. dönemindeki görevlerine resmen başladı.

1837'de yürürlüğe giren kanunla, meclis üyelerinin başını kapatan şapka, başörtüsü ya da şal ile mecliste oylamaya katılması veya kürsüye çıkması yasaklanmıştı. Ilhan Omar, yemin törenine katılmasıyla birlikte ABD kongresindeki başörtüsü giyen ilk kişi olarak 182 yıllık yasağı kaldırdı.

Omar, başörtüsü giymesiyle ilgili Kasım ayında, Başörtüsünü kafama benim haricinde kimse koymuyor. Bu, 'ilk anayasa değişikliği (first amendment)' tarafından korunan benim seçimim ve bu, benim kaldırılması için çalışacağım ilk yasak olmayacak twitini atmıştı, sonrasında Omar'ın Temsilciler Meclisine başörtülü olarak katılmasına izin verilmesi için kuralar değiştirildi.

Kongrede yemin törenine katılıp yeminin etmesiyle birlikte Omar, Kenya'daki mülteci kampından ayrılışından 23 yıl sonra ABD kongresine girmiş oldu. - Abd

Kaynak: DHA