ABD'nin iklim sözleşmesi kararına Japonya'dan tepki

05.11.2019 10:01

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ABD'nin Paris İklim Sözleşmesi'nden çekilme kararını üzücü olarak niteledi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Paris İklim Sözleşmesi'nden çekilme kararına, Japonya'dan tepki geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin kararına dair açıklamalarda bulundu. ABD'nin dünyanın en büyük ikinci sera gazı üreticisi olduğunu ancak aynı zamanda yenilikçi ve gelişmiş çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesinde de öncü rol oynadığını belirten Suga, ABD'nin Paris İklim Sözleşmesi'nden çekilme kararından üzüntü duyduklarını ifade etti. Japonya'nın iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ABD ile işbirliği çabalarını sürdüreceğinin altını çizen Suga, iklim değişikliğinin uluslararası toplumun bir bütün olarak ele alması gereken küresel bir sorun olduğunu ve Japonya'nın anlaşmayı istikrarlı bir şekilde uygulamanın önemli olduğuna inandığını da sözlerine ekledi. Suga, Japonya'nın iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında aktif olarak yer alacağını da vurguladı.



ABD çekildiğini açıklamıştı



ABD yönetimi, Paris İklim Sözleşmesi'nden çıktığını resmen Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin 2017 yılında imzalanan anlaşmadan çıkma kararının BM'ye sunulduğunu duyurmuştu. ABD'nin sözleşmeden çıkışı ise tebligatın resmen sunulduğu tarihten bir yıl sonra gerçekleşecek. - TOKYO

Kaynak: İHA