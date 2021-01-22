ABD'nin İkinci Beyefendisinden eşi Kamala Harris'e anlamlı mesaj
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ABD'nin İkinci Beyefendisinden eşi Kamala Harris'e anlamlı mesaj

22.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:07
ABD'nin İkinci Beyefendisinden eşi Kamala Harris'e anlamlı mesaj

ABD'de ilk kadın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff, kendisi için açılan "İkinci Beyefendi" Twitter hesabından anlamlı ve ilginç bir mesaj paylaştı.

ABD'de ilk kadın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff, kendisi için açılan "İkinci Beyefendi" Twitter hesabından anlamlı ve ilginç bir mesaj paylaştı. Emhoff "Bir Amerikan Başkanının veya Başkan Yardımcısının ilk erkek eşi olmaktan onur duyuyorum" dedi.

ABD tarihindeki ilk "İkinci Beyefendi" olarak klişeleri kırmaya hazırlanan Doug Emhoff'un Twitter'da taşıdığı unvana atfedilen "İkinci Beyefendi" hesabından anlamlı ve ilginç bir mesaj paylaştı. Emhoff "Bir Amerikan Başkanının veya Başkan Yardımcısının ilk erkek eşi olmaktan onur duyuyorum. Ancak nesillerdir kadınların benden önce bu rolde çoğu zaman çok fazla takdir veya kabul görmeden görev yaptığını her zaman hatırlayacağım. Onların ilerleme miraslarının üzerine İkinci Beyefendi olarak inşa edeceğim" ifadelerini kullandı.  


ABD'nin İkinci Beyefendisinden eşi Kamala Harris'e anlamlı mesaj
ABD'nin İkinci Beyefendisinden eşi Kamala Harris'e anlamlı mesaj
ABD'nin İkinci Beyefendisinden eşi Kamala Harris'e anlamlı mesaj

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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