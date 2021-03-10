ABD'nin iki eyaletinde Kovid-19 aşısı vurulma yaşı düşürülüyor
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ABD'nin iki eyaletinde Kovid-19 aşısı vurulma yaşı düşürülüyor

10.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:12
ABD'nin iki eyaletinde Kovid-19 aşısı vurulma yaşı düşürülüyor

ABD'nin New York eyaletinde yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) aşı vurulma yaşı 65'ten 60'a, Alaska eyaletinde ise 16'ya kadar düşürüldü.

ABD'nin New York eyaletinde yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) aşı vurulma yaşı 65'ten 60'a, Alaska eyaletinde ise 16'ya kadar düşürüldü.

Alaska Eyalet Valisi Mike Dunleavy, eyalette Kovid-19 aşı vurulma yaşını düşürdüklerini belirterek, 16 yaş ve üstü eyalette çalışan veya yaşayan herkesin aşı vurulmasına izin verildiğini duyurdu.

Aşı olmak istemeyen kişilere saygı duyduğunu belirten Dunleavy, aşı vurulma yaşının düşürülmesinin, özellikle turizm sezonuyla birlikte eyaletin ekonomik toparlanması için oyun değiştirici bir rol oynayacağını kaydetti.

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo da eyaletin aşı vurulma yaşını bugünden itibaren 65'ten 60'a düşüreceklerini açıkladı.

Bu kapsamda kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının da 17 Mart'tan itibaren aşı vurulabileceğini aktaran Vali Cuomo, eczaneler hariç tüm yetkili birimlerin ilgili tarihten itibaren aşı yapabileceğini bildirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers sitesinin verilerine göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 29 milyon 801 bin 506'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 540 bin 574'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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