ABD'nin Idaho eyaletindeki ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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ABD'nin Idaho eyaletindeki ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

ABD'nin Idaho eyaletindeki ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'nin Idaho eyaletindeki bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Idaho eyaletindeki bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Idaho Falls şehrinin kuzeyindeki Rigby Ortaokulunda sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Okula gelen polis, erkek öğrenci olduğu belirtilen saldırganı gözaltına alırken, biri okul görevlisi 2'si öğrenci yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayatı tehlikelerinin olmadığı kaydedildi.

Saldırgan ve yaralılar hakkında daha fazla detay paylaşılmazken, polisin tedbir amaçlı civarda bulunan okulları boşalttığı aktarıldı.

Jefferson Okul Bölgesi Başkanı Chad Martin, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bugün okul bölgemizde karşılaşabileceğimiz en kötü kabusu yaşadık. Saldırgan yakalandı, öğrencilere yönelik şu an herhangi bir tehdit kalmadı." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, saldırı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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