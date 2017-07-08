ABD'nin Iç Güvenlik Bakanı Kelly Meksika'da
- ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly'in gelişi ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly'in konuşması Miguel Angel Osorio Chong'un konuşması MEKSİKA - ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Meksika'nın Başkenti Mexico City'de, Meksika İçişleri Bakanı Miguel Angel Osorio Chong ile görüştü.
- ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly'in gelişi
ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly'in konuşması
Miguel Angel Osorio Chong'un konuşması MEKSİKA - ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Meksika'nın Başkenti Mexico City'de, Meksika İçişleri Bakanı Miguel Angel Osorio Chong ile görüştü. Bakanlar görüşmeler sonrası basın toplantısı düzenledi.