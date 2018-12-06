ABD'nin Hamas'ı Kınayan BM Tasarısı" Protesto Edildi

ABD'nin Hamas'ın kınanması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na sunduğu karar tasarısı Gazze'de protesto edildi.

Gösteriye katılan onlarca kişi Filistin bayraklarının yanı sıra ABD'nin Hamas aleyhine sunduğu karar tasarısını kınayan ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden Cemil Muzhir, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin BM Genel Kurulu'na sunduğu söz konusu tasarıyı reddettiklerini belirtti.

Uluslararası kurumlarla yeni çatışma kapısı açacağı uyarısı

ABD tasarısının, Filistin halkının Amerikan-İsrail projelerine karşı koymasına yönelik tehlikeli bir gelişme olduğunu söyleyen Muzhir, bu tasarının ABD baskısına bağlı uluslararası kurumlarla yeni bir çatışma kapısı açacağını ifade etti.

Filistinli grupların ABD'nin karar tasarısını geçersiz saydığını söyleyen Muzhir, "Filistin halkı, işgale karşı silahlı direniş dahil her türlü yöntemle direnme hakkına sahiptir." dedi.

ABD'nin karar tasarısının onaylanmasının getireceği olumsuzluklar ve Ortadoğu'ya yansımaları konusunda uyarıda bulunan Muzhir, Filistin yönetiminden de Filistin ulusal mücadelesini suç saymayı hedefleyen bu tasarıya karşı koymak için diplomatik yoldan harekete geçmesini istedi.

Muzhir ayrıca Filistinli grupların İsrail'e "siyasiler ve sıradan halk olarak tüm Filistinlilerin tek vücut olduğu" mesajını vermek için tüm hedeflerini gerçekleştirene kadar geri dönüş ve ablukayı kırma bağlamındaki gösterilerine devam edeceğini dile getirdi.

Avrupa Birliği'ne "İsrail yanlısı bu tasarıyı reddedin" çağrısı

FHKC yöneticilerinden Talal Ebu Zarife de konuşmasında "İşgalin maliyetini artırarak ve ortak mücadele etrafında birleşerek, ABD yönetimini hesaplarını yeniden gözden geçirmeye zorlamalıyız." dedi.

ABD kararlarına ve Filistin davasını kuşatan tehlikelere karşı koymak için uzlaşı fırsatının olduğunu belirten Ebu Zarife, "Ulusal Konsey kararları uygulanarak İsrail'i tanımadan geri çekilmenin zamanı geldi." diye konuştu.

Ebu Zarife ayrıca Avrupa Birliği'ne "İsrail yanlısı bu tasarıyı reddetme" çağrısında bulundu.

ABD'nin Hamas'ın kınanması için sunduğu karar tasarısının bu akşam BM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Karar tasarısında, Hamas'ın "İsrail'e yönelik roket saldırılarının kınanmasının yanı sıra kışkırtıcı eylemlerini durdurması ve şiddetten vazgeçmesi" talep ediliyor.

Tasarının kabul edilmesi halinde BM Genel Kurulu, Hamas'a yönelik ilk kez bir kınama kararı almış olacak.