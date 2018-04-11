ABD'nin Ham Petrol Üretimi 10,5 Milyon Varili Aştı

NEW ABD'nin ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,5 milyon varili aştığı bildirildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ham petrol üretiminin geçen hafta, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 65 bin varil artışla 10,52 milyon varile çıktığını belirtti.

Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi rekor seviyeye ulaşırken, son 13 haftada 12 kez artış göstermiş oldu.

ABD'nin ham petrol üretimi, şubat ayında, dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın üretim miktarını geride bırakmıştı.

EIA'nın Nisan 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,4 milyon varil olması ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakması öngörülüyor.

Ticari ham petrol stoku arttı

EIA ayrıca ülkedeki ticari ham petrol stokunun geçen hafta 3,3 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 428,6 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Piyasa beklentisi stokun 0,6 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stoku 4,6 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stokuna dahil olmayan stratejik ham petrol stoku ise geçen hafta değişmeyerek 665,5 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin haftalık benzin stoku da geçen hafta 0,5 milyon varil (yüzde 0,2) artışla 238,9 milyon varile ulaştı.

Benzin stokuna ilişkin piyasa beklentisi 1,4 milyon varil azalış yönündeydi. Benzin stoku bir önceki hafta 1,1 milyon varil düşmüştü.