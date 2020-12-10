ABD'nin ham petrol stokları rekor seviyede yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 15,2 milyon varil artarak son sekiz ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 15,2 milyon varil artarak son sekiz ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15,2 milyon (yüzde 3,1) varil artışla 503,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 100 bin varil azalarak 638,1 milyon varil seviyesinde düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4,2 milyon varil (yüzde 1,8) artışla 237,9 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 80 bin varil artarak 6,5 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,6 milyon varil azalarak 1,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. ???????

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 28 Kasım-4 Aralık haftasında 5 bin varil artarak yaklaşık 11,6 milyon varil oldu.

EIA'nın Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow