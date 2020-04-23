HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseliş gösterdi - Ekonomi
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Haber

ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseliş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 15 milyon varil arttı.

23.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:44
ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseliş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 15 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15 milyon varil (yüzde 3) artışla 518,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 15,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 19,2 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 1 milyon varil (yüzde 0,4) artarak 263,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 3,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 4,9 milyon varil artış göstermişti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 743 bin varil azalışla 4,94 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 546 bin varil düşüşle 2,89 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 110 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 11-17 Nisan haftasında yaklaşık 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Ekonomi
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Ramazan'ın vazgeçilmezi pidenin il il fiyatları belli oldu Ekonomi
Ramazan'ın vazgeçilmezi pidenin il il fiyatları belli oldu
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Çiftçilerin beklediği müjdeli haber! Nakit avansları Türkşeker ödeyecek Ekonomi
Çiftçilerin beklediği müjdeli haber! Nakit avansları Türkşeker ödeyecek
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı Ekonomi
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı
İçişleri, Ramazan pidesinin satışıyla ilgili karışıklığa netlik kazandırdı Ekonomi
İçişleri, Ramazan pidesinin satışıyla ilgili karışıklığa netlik kazandırdı
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Altay Engin Özkoç Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Aslı Enver Rafet El Roman
Spor Ali Koç Fatih Terim Ivan Obradovic Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Nisan Ramazan 23 Nisan Otomobil
Şu an buradasınız: ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseliş gösterdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 09:14:41. #1.15#
title