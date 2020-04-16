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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseliş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 19,2 milyon varil arttı.

16.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:36
ABD'nin ham petrol stokları hızlı yükseliş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 19,2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 19,2 milyon varil (yüzde 4) artışla 503,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 11,7 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 15,2 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 4,9 milyon varil (yüzde 1,9) artarak 262,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 6,4 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 10,5 milyon varil artış göstermişti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 194 bin varil azalışla 5,68 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 603 bin varil artışla 3,43 milyon varile çıktı.

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 104 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 4-10 Nisan haftasında yaklaşık 12,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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