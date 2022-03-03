ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 600 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 796 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 400 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 580 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 246 milyon varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 61 bin varil azalarak 5 milyon 767 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 110 bin varil artarak 3 milyon 796 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 19-25 Şubat haftasında 18 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 40 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Şubat 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesi olan 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.