ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) azaldığını ve yaklaşık 417 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 593 milyon 700 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 10 milyon 100 bin varil (yüzde 4,5) artışla 232 milyon 800 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 878 bin varil azalarak 5 milyon 884 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 375 bin varil azalarak 2 milyon 554 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25-31 Aralık haftasında 10 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 259 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Aralık 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 800 bin varil, bu yılın son çeyreğinde ise 12 milyon 100 bin varil olması bekleniyor.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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